додати всi натуральнi числа вiд 1........99

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1+2+3+..+99=(1+99)+(2+98)+..+(48+52)+(49+51)+50=у нас 49 скобок(сумм) равных 100= 49*100+50=4950 или по формуле суммы арифметической прогрессии a[1]=1, n=99, a[99]=99 S[n]=(a[1]+a[99])/2 *n S[99]=(1+99)/2*99=100/2*99=4950