Как менялось использование древесины по мере развития хозяйства?

Гость: Гость:

Использование древесины не очень менялось по мере самого хозяйства потому что в Мире нет таких веществ что заменило б дерево.Например у 90-х деревья никогда не заменяли какими то веществами, например вугль.Он да лучше горит но ето очень плохо для здравья человека. И так я предполагаю что б люди и дальше использовали древесину для хозяйства.