От чего зависит поверхностное натяжение жидкости?
Физика
От чего зависит поверхностное натяжение жидкости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от рода жидкости,наличия примесей,температуры
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