післля того як на будівництві використали 1670 кг цвяхів,залишилось на 480 кг цвяхів більше,ніж використали.скільки кг цвяхів було на будівництві?
Математика
післля того як на будівництві використали 1670 кг цвяхів,залишилось на 480 кг цвяхів більше,ніж використали.скільки кг цвяхів було на будівництві?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1670+480=2150 кг цвяхів залишилось на будівництві 2)2150+1670=3820 кг цвяхів було на будівництві відповідь: 3820 кг цвяхів
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