післля того як на будівництві використали 1670 кг цвяхів,залишилось на 480 кг цвяхів більше,ніж використали.скільки кг цвяхів було на будівництві?

Математика

післля того як на будівництві використали 1670 кг цвяхів,залишилось на 480 кг цвяхів більше,ніж використали.скільки кг цвяхів було на будівництві?

Автор: Гость