точка F окружности находится от концов её диаметра AB на росстоянии 9см и 12см.Вычислите радиус данной окружности
Геометрия
точка F окружности находится от концов её диаметра AB на росстоянии 9см и 12см.Вычислите радиус данной окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эти расстояния образуют прямой угол, т.к. отрезки опираются на диаметр! То есть получаем прямоугольный треугольник, гдк гипотенуза - это диаметр. По теореме Пифагора находим гипотенузу: корень из 81+144 = корень из 225 = 15. Значит радиус равен половине диаметра и равен 7,5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Литература
Помоги узнать по описанию название произведения.Напиши автора и название произведения: а)"Юный капитан,не останавливаясь ни перед какими трудностям...