укажіть основні риси, що харакеризують національний склад населення України
Українська література
укажіть основні риси, що харакеризують національний склад населення України
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Гость:
красиві,розумні,здорові
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