Относительная молекулярная масса в-ва, формула которого XSO4, равна 120. Определите, атом какого элемента обозначен буквой X. Укажите, какую информацию о в-ве несёт выведенная вами формула
Химия
Относительная молекулярная масса в-ва, формула которого XSO4, равна 120. Определите, атом какого элемента обозначен буквой X. Укажите, какую информацию о в-ве несёт выведенная вами формула
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данным элементом является магний с молекуярной массой 24, т.к. мол.масса вещества= x + 32+16*4 отсюда следут , что мол. масса вещества 24 (магний ). информацию о в-ве найдешь сама в инете
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