Приведите примеры литературных героев, из фильмов или мультфильмов и определите их тип темперамента

География
Приведите примеры литературных героев, из фильмов или мультфильмов и определите их тип темперамента
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
д'Артаньян - типичный холерик Пьеро - меланхолик Обломов - флегматик на сангвиника мне кажется Карлсон тянет   Татьяна Ларина-флегматик сестра её ольга-сангвиник, онегин, мне кажется, что флегматик Вл.Дубровский-холерик, крокодил Гена-сангвиник. 
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