Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18 кг соли?

Математика
Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18 кг соли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию  2 кг соли  -  9 кг рыбы 18 кг соли -  Х кг рыбы Тогда  Х = 9 * 18 / 2 = 81 кг. 
Гость:
1)во сколько раз 18 кг соли больше 2 кг соли? 18:2=9 раз,значит и рыбы можно засолить в 9 раз больше 2)9*9=81 кг   
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