Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18 кг соли?
Математика
Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18 кг соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию 2 кг соли - 9 кг рыбы 18 кг соли - Х кг рыбы Тогда Х = 9 * 18 / 2 = 81 кг.
Гость:
1)во сколько раз 18 кг соли больше 2 кг соли? 18:2=9 раз,значит и рыбы можно засолить в 9 раз больше 2)9*9=81 кг
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