решить уравнение 328-(у+6)/4=228

Математика
решить уравнение 328-(у+6)/4=228
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до множим левую и правую часть на 4,получаем 1312-у-6=912 перенесем неизвестное в левую часть а известное в правую получаем -у=-1312+912+6 считаем -у=-394 делими на минус еденицу получается у=394
Гость:
(у + 6)/4 = 328 - 228 = 100 у + 6  = 400 у = 394
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докозать,что какое либо трехцифровое число с одинаковіми цифрами делится на 37
Ответить
Русский язык
расставь где нужно кавычки Книга Сын Полка,Кинофильм Мужество,Река Амур,Пёс Верный,Проспект Победы
Ответить
Геометрия
Диагональ прямоугольника = 10см и образует со стороной угол 30 градусов. Найдите длину меньшей стороны прямоугольника
Ответить
Русский язык
подчеркните главные члены предложений..И подскажите правильно ли я расставила ТИРЕ. Хорошая книга- праздник.Правда-это значит победа совести в чело...
Ответить
Алгебра
Тема: Вычитание и сложение дробей с разными знаменателями. 4 минус х в квадрате делёный на 16 минус х в квадрате свё это минус х плюс 1 делёный на ...
Ответить