решить уравнение 328-(у+6)/4=228
Математика
решить уравнение 328-(у+6)/4=228
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до множим левую и правую часть на 4,получаем 1312-у-6=912 перенесем неизвестное в левую часть а известное в правую получаем -у=-1312+912+6 считаем -у=-394 делими на минус еденицу получается у=394
Гость:
(у + 6)/4 = 328 - 228 = 100 у + 6 = 400 у = 394
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