подчеркните главные члены предложений..И подскажите правильно ли я расставила ТИРЕ. Хорошая книга- праздник.Правда-это значит победа совести в человеке.Венера-самое яркое небесное тело после Солнца и Луны.Пушкинская сказка-прям...

Гость: Гость:

Хорошая книга - праздник. Правда - это значит победа совести в человеке. Венера - самое яркое небесное тело после Солнца и Луны. Пушкинская сказка - прямая наследница сказки народной. Искренность и простота - дорогие свойства таланта. Поведение - зеркало, в котором каждый показывает свой облик. Басня - поэзия рассудка. Все расставлено правильно ;)