Якою повина бути справжня людина

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Справжня людина - це індивідуальність, яка забезпечена фізично і духовно. Звичайно, гармонійний розвиток людської особистості залежить від багатьох чинників. Але насамперед вона повинна засвоїти першочерговї духовні цінності людського буття. Треба пам'ятати, що розвиток особистості неможливий без мистецтва. Людина повина сприймати й розуміти щастя буденного, але також діяти у пошуку своїх вищих поривань. Бути Людиною – значить жити високодуховним, цілеспрямованим життям, мати свою незламну життєву позицію. Але ще більшої поваги заслуговує така Людина, якщо вона не зреклася людяності після всіх життєвих іспитів.Кожному дається в житті можливість, за необхідності переродитися в справжню людину, та не кожному вдається розгледіти її. З увагою до Вас. Петрусь.