о каких элементах идет речь, если строение их атомной оболочки выражается следующим распределением электронов по слоям: а)2, 8, 1 б)2, 1 в)2, 8, 4 г)2, 3 д)2,8,8 е)2,8

Химия

о каких элементах идет речь, если строение их атомной оболочки выражается следующим распределением электронов по слоям: а)2, 8, 1 б)2, 1 в)2, 8, 4 г)2, 3 д)2,8,8 е)2,8

Автор: Гость