о каких элементах идет речь, если строение их атомной оболочки выражается следующим распределением электронов по слоям: а)2, 8, 1 б)2, 1 в)2, 8, 4 г)2, 3 д)2,8,8 е)2,8
Химия
о каких элементах идет речь, если строение их атомной оболочки выражается следующим распределением электронов по слоям: а)2, 8, 1 б)2, 1 в)2, 8, 4 г)2, 3 д)2,8,8 е)2,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Na б) Li в) Si г) B д) Ar е) Ne
Гость:
+11Na 2) 8)1) (натрий) +3Li 2)1) (литий) +14Si 2) 8)4) ,(кремний) +5B 2) 3) (бор) +18Ar 2)8)8) (аргон) +10Ne 2) 8) (неон)
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