Историки и публицисты часто называли США "плавильным котлом". Объясните это определение. Что послужило для него основанием?
Обществознание
Историки и публицисты часто называли США "плавильным котлом". Объясните это определение. Что послужило для него основанием?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство приезжих людей стремились «переплавиться», стать просто американцами.
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