(х+7)(х-6)(х-14) меньше 0
Алгебра
(х+7)(х-6)(х-14) меньше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x<-7;6
Гость:
x (- бесконечность; -7] [7; 13]
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