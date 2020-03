написать рассказ ответив на вопросы : say what type of health care system you have in your country? say whether it is good or not? say if there is private medical care service in your country? say a few words about its good and...

Гость: Гость:

In the Russian official bodies of public health services is both paid medicine, and free treatment accessible to all. The state as is necessary carries out the duties of care of all categories of citizens: " Everything, as to fast and necessary medical aid, is free-of-charge and qualitative ", " stable financial support of the state " and " the rigid control above local officials ". In my opinion, it is most the best, disciplined system. At our country also there is a set of private(individual) health services (service) and in comparison with the social organizations, the small difference is shown. His(its) superiority first of all comes to light the factor of the responsibility, steadfast care and knowledge of doctors of the work, and certainly much depends on it. перевод: В Российских государственных учреждениях здравоохранения является как платная медицина, так и доступное всем бесплатное лечение. Государство как положено выполняет свои обязанности заботы обо всех категориях граждан: «Всё, что касается скорой и необходимой медицинской помощи, является бесплатным и качественным», «стабильная финансовая поддержка государства» и «жёсткий контроль над местными чиновниками». По моему мнению,это является наиболее лучшей,дисциплинированной системой. В нашей стране также присутствует множество частных медицинских обслуживаний(служба) и в сравнение с социальными организациями,небольшую разницу показывает. Его превосходство первым делом выявляется фактором ответственности,пристальной заботливости и знанием врачей своей работы,а от этого конечно многое зависит.