ответьте на вопросы к рисунку. Ночь... Куда крадучись идут двое египтян?;Я боюсь гнева богов!- дрожит от страха один. Не будь трусом- мы умилостивим богов жертвами! Поспешим, я знаю, как проникнуть внутрь!
Обществознание
ответьте на вопросы к рисунку. Ночь... Куда крадучись идут двое египтян?;Я боюсь гнева богов!- дрожит от страха один. Не будь трусом- мы умилостивим богов жертвами! Поспешим, я знаю, как проникнуть внутрь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они идут грабить гробницу фараона(маловероятно храм)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
автомобиль едет со скоростью 60км/ч. На сколько должна увеличиться скорость, чтобы автомобиль стал проезжать 1км на полминуты быстрее
Английский язык
Математика
Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 часов ,а легковая автомашина за 6 часов .Какое расстояние больше:пройденное автобусом за 5 ча...