ответьте на вопросы к рисунку. Ночь... Куда крадучись идут двое египтян?;Я боюсь гнева богов!- дрожит от страха один. Не будь трусом- мы умилостивим богов жертвами! Поспешим, я знаю, как проникнуть внутрь!

Обществознание
ответьте на вопросы к рисунку. Ночь... Куда крадучись идут двое египтян?;Я боюсь гнева богов!- дрожит от страха один. Не будь трусом- мы умилостивим богов жертвами! Поспешим, я знаю, как проникнуть внутрь!
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Автор: Гость
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Гость:
Они идут грабить гробницу фараона(маловероятно храм)
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