ответьте на вопросы к рисунку. Ночь... Куда крадучись идут двое египтян?;Я боюсь гнева богов!- дрожит от страха один. Не будь трусом- мы умилостивим богов жертвами! Поспешим, я знаю, как проникнуть внутрь!

Обществознание

ответьте на вопросы к рисунку. Ночь... Куда крадучись идут двое египтян?;Я боюсь гнева богов!- дрожит от страха один. Не будь трусом- мы умилостивим богов жертвами! Поспешим, я знаю, как проникнуть внутрь!

Автор: Гость