автомобиль едет со скоростью 60км/ч. На сколько должна увеличиться скорость, чтобы автомобиль стал проезжать 1км на полминуты быстрее
Математика
автомобиль едет со скоростью 60км/ч. На сколько должна увеличиться скорость, чтобы автомобиль стал проезжать 1км на полминуты быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:60=1 км за минуту проезжает автомобиль (скорость автомобиля) 2) 1 мин-0.5 минуты=0.5 минуты - за такое время теперь автомобиль должен проезжать 1 км 3) 1 км\0.5 мин=2 км\ мин=120 км\час - новая скорость автомобиля 4) 120-60=60 км\час - на столько должна увеличиться скорость автомобиля ответ: на 60 км\час
Гость:
При скорости 60 км/ч автомобиль 1 км проезжает за 1 минуту. Если он проедет 1 км на полминуты быстрее, то он затратит полминуты, следовательно есть его скорость составит 120 км/ч, то есть возрастет на 60 км/ч.
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