Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 часов ,а легковая автомашина за 6 часов .Какое расстояние больше:пройденное автобусом за 5 часов или легковой машиной за 4 часа??

Математика

Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 часов ,а легковая автомашина за 6 часов .Какое расстояние больше:пройденное автобусом за 5 часов или легковой машиной за 4 часа??

Автор: Гость