Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 часов ,а легковая автомашина за 6 часов .Какое расстояние больше:пройденное автобусом за 5 часов или легковой машиной за 4 часа??
Математика
Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 часов ,а легковая автомашина за 6 часов .Какое расстояние больше:пройденное автобусом за 5 часов или легковой машиной за 4 часа??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: легковая машина за 4 часа пройдёт большее растояние нежели автобус за 5 часов. V1 -скорость автобуса V2- скорость легковой V1*8=V2*6, скорость автобус на составляет V1=3V2/4 от скорости легковой 4*V2 больше 15V2/4, следовательно смотри ответ
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