Свитер,шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.на шарф потребовалось на 100г шерсти больше,чем на шапку,и на 400г меньше чем свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?
Математика
Свитер,шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.на шарф потребовалось на 100г шерсти больше,чем на шапку,и на 400г меньше чем свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свтер обозначим за х+100+400 Шарф - х+100 Шапка - х 3х+100+100+400=1200 3х=600 х=200 Ответ : на свитер надо 700г на шапку - 200г на шарф - 300г
Гость:
Пусть на шарф пошло х кг шерсти,на шапку х-100,а на свитер х+400 Составим уравнение х+х-100+х+400=1200 3х=1200+100-400 3х= 900 х=900:3 х=300 грамм пошло на шарф 300-100=200 грамм на шапку 300+400=700 грамм на свитер проверка: 300+200+700=1200 грамм=1кг200грамм
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