Свитер,шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.на шарф потребовалось на 100г шерсти больше,чем на шапку,и на 400г меньше чем свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?

Математика

Свитер,шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.на шарф потребовалось на 100г шерсти больше,чем на шапку,и на 400г меньше чем свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?

Автор: Гость