До игры у Миши было на 5 орехов больше, чем у Коли. Коля выиграл у Миши 4 ореха. У кого из них теперь больше орехов и на сколько?

Математика
До игры у Миши было на 5 орехов больше, чем у Коли. Коля выиграл у Миши 4 ореха. У кого из них теперь больше орехов и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим х орехов у коли, а х+5 у миши. Коля выиграл 4 ореха. х+4 У Миши осталось х+1 Можно сделать вывод, что у коли больше орехов на 3 штуки.
Гость:
До игры Миша - х+5 орехов. Коля - х орехов. После игры Миша - х+5-4 = х+1 орехов Коля - х+4 = х+4 орехов У Коли больше на 3 ореха.
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