До игры у Миши было на 5 орехов больше, чем у Коли. Коля выиграл у Миши 4 ореха. У кого из них теперь больше орехов и на сколько?

Математика

До игры у Миши было на 5 орехов больше, чем у Коли. Коля выиграл у Миши 4 ореха. У кого из них теперь больше орехов и на сколько?

Автор: Гость