Вычислите:8^5*0,2^(-15):10^14 Подробнее
Алгебра
Вычислите:8^5*0,2^(-15):10^14 Подробнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8^5*0,2^(-15):10^14=(2^3)^5 * (1/5)^(-15)*10^(-14)= =2^(3*5) * (5^(-1))^(-15)*10^(-14)= =2^15 * (5^(-1*(-15))*10^(-14)= =2^15 * 5^15*10^(-14)= =(2* 5)^15 * 10^(-14)=10^15 * 10^(-14)=10^(15-14)=10^1=10 ответ: 10
Гость:
8⁵ * 0,2¹⁵ / 10¹⁴ = (8 / 0,008)⁵ / 10¹⁴ = 1000⁵ / 10¹⁴ = 10¹⁵ / 10¹⁴ = 10¹ = 10
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