бочка наполнена бензином.как перелить из нее в мотоцикл 6 литров бензина с помощью 9-литровоговедра и 5- литрового бидона.
Математика
бочка наполнена бензином.как перелить из нее в мотоцикл 6 литров бензина с помощью 9-литровоговедра и 5- литрового бидона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наливаем в 5 л пять литров,переливаем их в 9литров ,сново наливаем 5 литров и сново наливаем в 9 литров.остался 1 литр.9 литров выливаем и 1 литр переливаем в 9 литров,а сново в 5 литро наливаем 5 литров и переливаем их в 9 литров 6 литров готовы)))
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