В каких случиях сумма двух чисел будет равна каждому из них?
Математика
В каких случиях сумма двух чисел будет равна каждому из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть a,b - данные числа, их сумма a+b, и по условию выполняется a+b=a a+b=b с первого получим b=(a+b)-a=0, b=0 со второго получим a=(a+b)-b=0, a=0 ответ: когда оба єти числа равны 0
Гость:
a+b=a a+b=b с первого получим:b=(a+b)-a=0,b=0 со второго получим:a=(a+b)-b=0,a=0
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