В каких случиях  сумма двух чисел будет равна каждому из них?

Гость: Гость:

Пусть a,b - данные числа, их сумма a+b, и по условию выполняется a+b=a a+b=b с первого получим b=(a+b)-a=0, b=0 со второго получим a=(a+b)-b=0, a=0 ответ: когда оба єти числа равны 0