Знайти значення швидкості v ( у м/хв), якщо s =16 дм, t - 32хв
Математика
Знайти значення швидкості v ( у м/хв), якщо s =16 дм, t - 32хв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s =16 дм=1.6 м t - 32хв v=s/t v=1.6 м / 32 хв=0.05 м/хв відповідь: 0.05 м/хв
Гость:
S = 16 дм = 1,6 м t = 32 мин = 8/15 ч. Тогда V = S / t = 1,6 / 8/15 = 24 / 8 = 3 м/час.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Физика
при аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч остановился через 5 сек. Найти тормозной путь.
Қазақ тiлi
Геометрия
высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Найдите периметр ромба,если длина меньшей диагонали 20 дм.