Знайти значення швидкості  v ( у м/хв), якщо s =16 дм,  t - 32хв

Математика
Знайти значення швидкості  v ( у м/хв), якщо s =16 дм,  t - 32хв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s =16 дм=1.6 м  t - 32хв    v=s/t    v=1.6 м / 32 хв=0.05 м/хв відповідь: 0.05 м/хв  
Гость:
S = 16 дм = 1,6 м    t = 32 мин = 8/15 ч. Тогда  V = S / t = 1,6 / 8/15 = 24 / 8 = 3 м/час.
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