при аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч остановился через 5 сек. Найти тормозной путь.

Физика
при аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч остановился через 5 сек. Найти тормозной путь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость автомобиля в м/с.  72 км/ч = 72 : 3,6 = 20 м/с. Ускорение  а = V / t = 20 / 5 = 4 м/с². Тормозной путь   S = V² / (2 * a) = 20² / (2 * 4) = 400 / 8 = 50 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
твiр на тему "Прийшла золотокоса осiнь"
Ответить
Геометрия
высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Найдите периметр ромба,если длина меньшей диагонали 20 дм.
Ответить
Химия
записать 3 элемента у которых по 5 электронов на внешнем уровне
Ответить
Английский язык
Open the brackets and put the verb into the correct form.   Sophie (to be) from France. She (to be) in Egypt now. She (to study) the history of Egy...
Ответить
Английский язык
1. Перевести на русский язык со смыслом фразы: "on the whole", "in many ways". 2. Написать мини-сочинение из пяти предложений про пенсиоенров в наш...
Ответить