при аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч остановился через 5 сек. Найти тормозной путь.
Физика
при аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч остановился через 5 сек. Найти тормозной путь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость автомобиля в м/с. 72 км/ч = 72 : 3,6 = 20 м/с. Ускорение а = V / t = 20 / 5 = 4 м/с². Тормозной путь S = V² / (2 * a) = 20² / (2 * 4) = 400 / 8 = 50 м.
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