высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Найдите периметр ромба,если длина меньшей диагонали 20 дм.
Геометрия
высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Найдите периметр ромба,если длина меньшей диагонали 20 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам, то сторона ромба равна меньшей диагонали, то есть а = 20 дм, а периметр росба Р = 4 * а = 4 * 20 = 80 дм.
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