высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Найдите периметр ромба,если длина меньшей диагонали 20 дм.

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Если высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам, то сторона ромба равна меньшей диагонали, то есть а = 20 дм, а периметр росба Р = 4 * а = 4 * 20 = 80 дм.