1. Перевести на русский язык со смыслом фразы: "on the whole", "in many ways". 2. Написать мини-сочинение из пяти предложений про пенсиоенров в нашей стране. Первое предложение - их жизнь с хорошей точки зрения. Второе предложе...
Английский язык
1. Перевести на русский язык со смыслом фразы: "on the whole", "in many ways". 2. Написать мини-сочинение из пяти предложений про пенсиоенров в нашей стране. Первое предложение - их жизнь с хорошей точки зрения. Второе предложение - с плохой точки зрения. Третье - какие им выплачиваются пособия. Четвертое - какие им предоставляются привелегии. И пятое - какие у них есть проблемы. Можно отвечать не на все сразу. Хотя бы чуть-чуть помогите...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
on the whole - в целом, вообщем in many ways - во многих отношениях, многими путями (типа достичь чего-то, решить что-то)
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