Диагональ квадрата равняется 4 см. Его сторона равняется диагонали второго квадрата. Найдите стороны второго квадрат.

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диагональ квадрата равна сторона *корень(2) сторона квадрата равна диагональ\корень(2) значит сторона первого первого квадрата равна 4\корень(2)=2*корень(2) см значит диагональ второго квадрата 2*корень(2) см значит сторона второго квадрата равна 2*корень(2) \корень(2)=2 см ответ: 2 см