Диагональ квадрата равняется 4 см. Его сторона равняется диагонали второго квадрата. Найдите стороны второго квадрат.

Геометрия
Диагональ квадрата равняется 4 см. Его сторона равняется диагонали второго квадрата. Найдите стороны второго квадрат.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональ квадрата равна сторона *корень(2) сторона квадрата равна диагональ\корень(2)   значит сторона первого первого квадрата равна 4\корень(2)=2*корень(2) см значит диагональ второго квадрата 2*корень(2) см значит сторона второго квадрата равна 2*корень(2) \корень(2)=2 см   ответ: 2 см
Гость:
по теореме пифагора найдем стороныпервого квадрата 2a^2=4 a=sqrt2 см сторона первого квадрата   sqrt2 - диагональ второго квадрата 2b^2 = sqrt2  b=[latex]\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}}[/latex] см   sqrt=корень ^2 =возведение в степень  
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