Диагональ квадрата равняется 4 см. Его сторона равняется диагонали второго квадрата. Найдите стороны второго квадрат.
Геометрия
Диагональ квадрата равняется 4 см. Его сторона равняется диагонали второго квадрата. Найдите стороны второго квадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональ квадрата равна сторона *корень(2) сторона квадрата равна диагональ\корень(2) значит сторона первого первого квадрата равна 4\корень(2)=2*корень(2) см значит диагональ второго квадрата 2*корень(2) см значит сторона второго квадрата равна 2*корень(2) \корень(2)=2 см ответ: 2 см
Гость:
по теореме пифагора найдем стороныпервого квадрата 2a^2=4 a=sqrt2 см сторона первого квадрата sqrt2 - диагональ второго квадрата 2b^2 = sqrt2 b=[latex]\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}}[/latex] см sqrt=корень ^2 =возведение в степень
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