поясните, что такое геометрическая фигура.
Геометрия
поясните, что такое геометрическая фигура.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
множества на плоскости, которые ограничены конечным числом линий (квадрат, круг и.т.д)
Гость:
Звезда (геометрическая фигура) — Правильная четырёхконечная звезда Звезда определённый вид плоских невыпуклых многоугольников, не имеющий однако однозначного математического определения. Обычно под звёздами подразумевают фигуры, напоминающие по форме изображение звезды. Квадрат геометрическая фигура — четырехугольник, все стороны которого равны, а все углы прямые. Кольцо (геометрическая фигура) — Кольцо Кольцо термин в геометрии, используемый для описания похожих на кольцо объектов. Конус (геометрическая фигура) — Прямой круговой конус Конус тело, полученное объединением всех лучей, исходящих из одной точки (вершины конуса) и проходящих через плоскую поверхность. Цилиндр (геометрическая фигура) — Правильный круглый цилиндр Эллиптический цилиндр Цилиндр (греч. kýlindros, валик, каток) геометрическое тело.
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