при посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными 3/4 га поля.Какая площадь осталась бы незасаженной если бы в этот день овощи высадили на площади большей на 7\20 га
Математика
при посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными 3/4 га поля.Какая площадь осталась бы незасаженной если бы в этот день овощи высадили на площади большей на 7\20 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь всего поля примем за 1, получим, что за день засадили 1-3/4=1/4 га поля если бы в этот день овощи высадили на площади большей на 7\20 га, то засадили бы 1/4+7/20=5/20+7/20=12/20=3/5га поля ⇒ осталась бы незасаженной 1-3/5=2/5 га
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