покупателю продали по од. цене 5м желтой ткани и 3м синей ткани. Вся ткань стоит x руб. Запиши по данному условию выражение: 1.Сколько стоит 1м ткани? 2.Сколько стоит ткань каждого цвета

Математика

покупателю продали по од. цене 5м желтой ткани и 3м синей ткани. Вся ткань стоит x руб. Запиши по данному условию выражение: 1.Сколько стоит 1м ткани? 2.Сколько стоит ткань каждого цвета

Автор: Гость