покупателю продали по од. цене 5м желтой ткани и 3м синей ткани. Вся ткань стоит x руб. Запиши по данному условию выражение: 1.Сколько стоит 1м ткани? 2.Сколько стоит ткань каждого цвета
Математика
покупателю продали по од. цене 5м желтой ткани и 3м синей ткани. Вся ткань стоит x руб. Запиши по данному условию выражение: 1.Сколько стоит 1м ткани? 2.Сколько стоит ткань каждого цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х:(5+3)=х:8-стоит 1 м ткани (х:8)*5- стоит жёлтая ткань (х:8)*3-стоит синяя ткань
Гость:
Всего купили 8 метров ткани, поэтому метр ткани стоит Х / 8 = 0,125 * X. На желтую ткань истратили 0,125 * Х * 5 = 0,625 * Х. На синюю ткань истратили 0,125 * Х * 3 = 0,375 * Х.
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