Сколько пар ребер соединяются с грудиной с помощью хрящей?

Биология
Сколько пар ребер соединяются с грудиной с помощью хрящей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 пар рёбер соединены с грудной костью хрящами.  11 и 12 пары «свободны», то есть присоединены только к позвоночнику и не присоединены к грудной кости.
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