Назвіть групи міст за кількістю населення та за функціями
Українська література
Назвіть групи міст за кількістю населення та за функціями
Ответ(ы) на вопрос:
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За к-стю населення:малі-від 10000 до 50000;середні-від 50000 до 100000 осіб;великі-від 100000 до 500000 осіб;дуже великі-від 500000 до 1000000 осіб;міста-мільйонери-від 1000000 осіб. За функціями:адміністративно-політичні(Київ); промислові(Горлівка) транспортні(Красне) курортно-оздоровчі(Ялта) багатофункціональні(обл.центри)
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