Назвіть групи міст за кількістю населення та за функціями

Гость: Гость:

За к-стю населення:малі-від 10000 до 50000;середні-від 50000 до 100000 осіб;великі-від 100000 до 500000 осіб;дуже великі-від 500000 до 1000000 осіб;міста-мільйонери-від 1000000 осіб. За функціями:адміністративно-політичні(Київ); промислові(Горлівка) транспортні(Красне) курортно-оздоровчі(Ялта) багатофункціональні(обл.центри)