температуру воздуха в основном определяет
Українська література
температуру воздуха в основном определяет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температуру воздуха определяєт или термометр или флорометр
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