температуру воздуха в основном определяет

Українська література
температуру воздуха в основном определяет
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Автор: Гость
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Гость:
Температуру воздуха определяєт или термометр или флорометр
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