почему за основу письма в Двуречье был взят клин, а не что-нибудь другое?
Обществознание
почему за основу письма в Двуречье был взят клин, а не что-нибудь другое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди писали заточенным стеблем тростника, поэтому м было удобнее оставлять клинообразные отметины
Гость:
Это связано с материалом, на котором они писали - глинянные таблички . Остро заточенная палочка позволяет регулировать толщину линии, а если её вдавливать под углом, то как раз получаются клинья, именно так шумеры начали делать со временем, для повышения скорости письма (точнее, печати).
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