стороны параллелограмма равны 10 см и 3 см. биссектрисы двух углов,прилежащих к большей стороне делят противоположную сторону на три отрезка. найдите эти отрезки

Геометрия

стороны параллелограмма равны 10 см и 3 см. биссектрисы двух углов,прилежащих к большей стороне делят противоположную сторону на три отрезка. найдите эти отрезки

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