ПОМОГИИТЕ!!! СРООООЧНООО)) из точки А, лежащей вне окружности с центром в точке О, проведены две касательные. Найти угол между ними, если угол между радиусами этой окружности, проведёнными в точки касания равен 120 градусов
Геометрия
ПОМОГИИТЕ!!! СРООООЧНООО)) из точки А, лежащей вне окружности с центром в точке О, проведены две касательные. Найти угол между ними, если угол между радиусами этой окружности, проведёнными в точки касания равен 120 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть касательными и радиусами образуется четырехугольник ОАВС. Углы АВО и АСО - прямые, так как радиусы перпендикулярны касательным. Сумма углов четырехугольника равна 360°, поэтому угол ВАС = 360 - 90 - 90 - угол ВАС = 180 - 120 = 60°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
покупателю продали по одинаковой цене 5м желтой ткани 3м синей.вся эта ткань стоила а рублей. Запиши по данному условию выражения, которые показыва...
Математика
Помогите ребенку Вадим Юра и Денис собрали 48 мешков с картошкой , Вадим собрал на 10 м меньше чем Юра а Денис на 5 м больше чем Вадим. Сколько соб...
Математика
На клумбе возле школы росли разные цветы. Георгинов и хризантем было 12 кустов, хризантем и пионов 9 кустов, пионов и Георгинов было 11 кустов. Ско...
Русский язык
это загадка по-моему учительница сказала это слово междометтия и река казахсттана вы знаете помогоите жду помощии м? плииз))