ПОМОГИИТЕ!!! СРООООЧНООО)) из точки А, лежащей вне окружности с центром в точке О, проведены две касательные. Найти угол между ними, если угол между радиусами этой окружности, проведёнными в точки касания равен 120 градусов

Геометрия

ПОМОГИИТЕ!!! СРООООЧНООО)) из точки А, лежащей вне окружности с центром в точке О, проведены две касательные. Найти угол между ними, если угол между радиусами этой окружности, проведёнными в точки касания равен 120 градусов

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