как построить параллелограмм по двум диагоналям и углу между ними
Геометрия
как построить параллелограмм по двум диагоналям и углу между ними
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соеденить концы этих диагоналей, чтобы стороны были попарно паралельны
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