как построить параллелограмм по двум диагоналям и углу между ними

Геометрия
как построить параллелограмм по двум диагоналям и углу между ними
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соеденить концы этих диагоналей, чтобы стороны были попарно паралельны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
sin(3.14/6+x)*cos x - cos(3.14/6+x)*sin x
Ответить
Математика
отцу столько лет,сколько сыну и дочери вместе,сын вдвое старше сестры и на 20 лет моложе отца,сколько лет каждому
Ответить
История
доклад о растении "подсолнух"
Ответить
Физика
Протягом якого проміжку часу швидкий потяг завдовжки 280 м, що їде зі швидкістю 72км/год, пройде вздовж товарного потяга завдовжки 700м, який рухає...
Ответить
Биология
Вывод о строении семени двудольного растения
Ответить