отцу столько лет,сколько сыну и дочери вместе,сын вдвое старше сестры и на 20 лет моложе отца,сколько лет каждому

Гость: Гость:

Раз сыну и дочери вместе столько же лет, сколько и отцу, а сын на 20 лет моложе отца, то дочери 20 лет. Тогда сыну 20 * 2 = 40 лет, а отцу 20 + 40 = 60 лет.