отцу столько лет,сколько сыну и дочери вместе,сын вдвое старше сестры и на 20 лет моложе отца,сколько лет каждому
Математика
отцу столько лет,сколько сыну и дочери вместе,сын вдвое старше сестры и на 20 лет моложе отца,сколько лет каждому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз сыну и дочери вместе столько же лет, сколько и отцу, а сын на 20 лет моложе отца, то дочери 20 лет. Тогда сыну 20 * 2 = 40 лет, а отцу 20 + 40 = 60 лет.
Гость:
Сын моложе отца на возраст дочери ипо условию —на 20 лет. Значит, дочери20 лет,откуда сыну40 лет,а отцу60 лет.
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