Протягом якого проміжку часу швидкий потяг завдовжки 280 м, що їде зі швидкістю 72км/год, пройде вздовж товарного потяга завдовжки 700м, який рухається йому назустріч? Швидкість руху товарного потяга 54км/год.

Физика
Протягом якого проміжку часу швидкий потяг завдовжки 280 м, що їде зі швидкістю 72км/год, пройде вздовж товарного потяга завдовжки 700м, який рухається йому назустріч? Швидкість руху товарного потяга 54км/год.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потяги мають пройти один повз другого  700 + 280 = 980 м. Швидкість їхнього зближення  (72 + 54) / 3,6 = 35 м/с, тому для проїзду знадобиться 980 / 35 = 28 с.
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