Протягом якого проміжку часу швидкий потяг завдовжки 280 м, що їде зі швидкістю 72км/год, пройде вздовж товарного потяга завдовжки 700м, який рухається йому назустріч? Швидкість руху товарного потяга 54км/год.

Физика

Протягом якого проміжку часу швидкий потяг завдовжки 280 м, що їде зі швидкістю 72км/год, пройде вздовж товарного потяга завдовжки 700м, який рухається йому назустріч? Швидкість руху товарного потяга 54км/год.

Автор: Гость