расстояние между городами 480 км.самолет и поезд начали двигаться одновременно в одну сторону. Скорость самолета в 9раз больше скорости поезда. Через 40 минут самолет пролетел над поездом. Найдите скорость самолета и скорость п...

Математика
расстояние между городами 480 км.самолет и поезд начали двигаться одновременно в одну сторону. Скорость самолета в 9раз больше скорости поезда. Через 40 минут самолет пролетел над поездом. Найдите скорость самолета и скорость поезда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку скорость самолета в 9 раз больше, то если принять путь поезда за Х, то путь самолета  9 * Х. Получаем уравнение    9 * Х = Х + 480 , откуда  Х = 60  км. Расстояние 60 км поезд преодолел за 40 минут или 2/3 часа, поэтому его скорость 60 / 2/3 = 90 км/ч. Соответственно скорость самолета  90 * 8 = 720 км/ч.
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