периметр прямоугольника равен 22 дм. Найдите сумму длин расстояний от любой внутренней точки прямоугольника до его сторон

Геометрия
периметр прямоугольника равен 22 дм. Найдите сумму длин расстояний от любой внутренней точки прямоугольника до его сторон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма расстояний от внутренней точки прямоугольника до его сторон равна сумме длин его смежніх сторон. то есть полупериметру, а именно  22 / 2 = 11 см.
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