Можно ли расплавить железный гвоздь в оловянной чашке?Почему?
Физика
Можно ли расплавить железный гвоздь в оловянной чашке?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя, потому что температура плавления олова ниже, чем у железа
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