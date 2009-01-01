слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученикэто же задание - за 8 часов. какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?
Математика
слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученикэто же задание - за 8 часов. какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если слесарь выполняет задание за 6 часов, то за 1 час он выполнит 1/6 задания, ученик выполняет задание за 8 часов, то за час 1/8 задания. Вместе они выполнят 1/6+1/8=7/24 части задания.
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