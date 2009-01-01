слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученикэто же задание - за 8 часов. какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?

Математика

слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученикэто же задание - за 8 часов. какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?

Автор: Гость