г) 3/4+2/5= д)5/7-1/6= е)3/4-1/3= ж)1/8+1/4= з)2/3-5/9= и)1/2-5/12= к)5/12-2/9= л)1/8+7/12= м)3/4-1/6=
Математика
г) 3/4+2/5= д)5/7-1/6= е)3/4-1/3= ж)1/8+1/4= з)2/3-5/9= и)1/2-5/12= к)5/12-2/9= л)1/8+7/12= м)3/4-1/6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
г) 3/4+2/5=15/20+8/20=23/20=1 3/20 д)5/7-1/6=30/42-7/42=28/42=4/6=2/3 е)3/4-1/3=9/12-4/12=5/12 ж)1/8+1/4=1/8+2/8=3/8 з)2/3-5/9=6/9-5/9=1/9 и)1/2-5/12=6/12-5/12=1/12 к)5/12-2/9=15/36-8/36=7/36 л)1/8+7/12=3/24+14/24=17/24 м)3/4-1/6=9/12-2/12=7/12
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