Объём большого контейнера 48 кубометров. Объём маленького контейнера на 40 кубометров меньше. Сколько кубометров груза можно отправить в этих контейнерах? Во сколько раз меньше объём маленького контейнера?

Математика

Объём большого контейнера 48 кубометров. Объём маленького контейнера на 40 кубометров меньше. Сколько кубометров груза можно отправить в этих контейнерах? Во сколько раз меньше объём маленького контейнера?

Автор: Гость