Объём большого контейнера 48 кубометров. Объём маленького контейнера на 40 кубометров меньше. Сколько кубометров груза можно отправить в этих контейнерах? Во сколько раз меньше объём маленького контейнера?
Математика
Объём большого контейнера 48 кубометров. Объём маленького контейнера на 40 кубометров меньше. Сколько кубометров груза можно отправить в этих контейнерах? Во сколько раз меньше объём маленького контейнера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48-40=8 (кубометров) - объём маленького контейнера 2) 48+8=56 (кубометров) - можно отправить в этих двух контейнерах 3) 48:8=6 (раз) - во столько раз объём маленького контейнера меньше объёма большого
Гость:
48-40=8м³ объем маленького контейнера 48+8=56м³ можно отправить груза 48/8=6раз меньше объём маленького контейнера
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