ПОСТРОЙТЕ ГРАФИК ФУНКЦИИ а) y = 0.5x² - 2 b) y = x² - 4x + 4 c) y = -x² + 2x. (очень прошу нарисовать сам график в пэинтете-иле где нибудь еще-дам еще больше пунктов!)

Алгебра
ПОСТРОЙТЕ ГРАФИК ФУНКЦИИ а) y = 0.5x² - 2 b) y = x² - 4x + 4 c) y = -x² + 2x. (очень прошу нарисовать сам график в пэинтете-иле где нибудь еще-дам еще больше пунктов!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смотри прикреплённый файл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите периметр ромба ABCD ,если угол B=120 градусов, а диагональ BD=15 СМ
Ответить
Математика
лыжная прогулка началась в 13 часов а закончилась в 15 часов 30 минут сколько часов продолжалась прогулка
Ответить
Алгебра
Решить уравнение (Х2-3Х+2) (Х2-7Х+12)=4
Ответить
Математика
"Один купец прошёл через 3 города,и взыскивали с него в первом городе пошлины половину и треть имущества, и во втором городе половину и треть(с тог...
Ответить
Физика
Что называют электронным газом?
Ответить