ПОСТРОЙТЕ ГРАФИК ФУНКЦИИ а) y = 0.5x² - 2 b) y = x² - 4x + 4 c) y = -x² + 2x. (очень прошу нарисовать сам график в пэинтете-иле где нибудь еще-дам еще больше пунктов!)

Алгебра

ПОСТРОЙТЕ ГРАФИК ФУНКЦИИ а) y = 0.5x² - 2 b) y = x² - 4x + 4 c) y = -x² + 2x. (очень прошу нарисовать сам график в пэинтете-иле где нибудь еще-дам еще больше пунктов!)

Автор: Гость