ПОСТРОЙТЕ ГРАФИК ФУНКЦИИ а) y = 0.5x² - 2 b) y = x² - 4x + 4 c) y = -x² + 2x. (очень прошу нарисовать сам график в пэинтете-иле где нибудь еще-дам еще больше пунктов!)
Алгебра
ПОСТРОЙТЕ ГРАФИК ФУНКЦИИ а) y = 0.5x² - 2 b) y = x² - 4x + 4 c) y = -x² + 2x. (очень прошу нарисовать сам график в пэинтете-иле где нибудь еще-дам еще больше пунктов!)
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