"Один купец прошёл через 3 города,и взыскивали с него в первом городе пошлины половину и треть имущества, и во втором городе половину и треть(с того что осталось), и в третьем городе половину и треть (с того что осталось).Когда...

Математика
"Один купец прошёл через 3 города,и взыскивали с него в первом городе пошлины половину и треть имущества, и во втором городе половину и треть(с того что осталось), и в третьем городе половину и треть (с того что осталось).Когда он прибыл домой, у него осталось 11 денежков (денежных единиц). Узнай сколько всего денежков было вначале у купца?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом из городов у купца взыскивали 1/2 + 1/3 = 5/6 имущества, поэтому в каждом из городов оно уменьшалось в 6 раз, то есть всего в 6³ = 216 раз. Следовательно, вначале у купца было  11 * 216 = 2376 денежных единиц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что называют электронным газом?
Ответить
Геометрия
Один из углов параллелограмма в 3 раза меньше другого. Чему равны углы параллелограмма?
Ответить
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 ч,а другой за -8 ч.Какой трактор больше вспашет : первый- за 7 ч или второй за 5 ч?
Ответить
География
завершите фразы:личность подразумевает способность человека...
Ответить
Биология
какая особенность строения молекулы воды определяет её свойство универсального растворителя?
Ответить