"Один купец прошёл через 3 города,и взыскивали с него в первом городе пошлины половину и треть имущества, и во втором городе половину и треть(с того что осталось), и в третьем городе половину и треть (с того что осталось).Когда...
Математика
"Один купец прошёл через 3 города,и взыскивали с него в первом городе пошлины половину и треть имущества, и во втором городе половину и треть(с того что осталось), и в третьем городе половину и треть (с того что осталось).Когда он прибыл домой, у него осталось 11 денежков (денежных единиц). Узнай сколько всего денежков было вначале у купца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом из городов у купца взыскивали 1/2 + 1/3 = 5/6 имущества, поэтому в каждом из городов оно уменьшалось в 6 раз, то есть всего в 6³ = 216 раз. Следовательно, вначале у купца было 11 * 216 = 2376 денежных единиц.
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