"Один купец прошёл через 3 города,и взыскивали с него в первом городе пошлины половину и треть имущества, и во втором городе половину и треть(с того что осталось), и в третьем городе половину и треть (с того что осталось).Когда...

Математика

"Один купец прошёл через 3 города,и взыскивали с него в первом городе пошлины половину и треть имущества, и во втором городе половину и треть(с того что осталось), и в третьем городе половину и треть (с того что осталось).Когда он прибыл домой, у него осталось 11 денежков (денежных единиц). Узнай сколько всего денежков было вначале у купца?

Автор: Гость