завершите фразы:личность подразумевает способность человека...
География
завершите фразы:личность подразумевает способность человека...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к самостоятельности в поступках и ответственности за них.
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